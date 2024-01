Expo in Leeuwarden over enige officiële keizerin van China

Het Nationale Keramiekmuseum Princessehof presenteert in oktober een tentoonstelling over Wu Zetian (624-705), de gezelschapsdame die de enige officiële keizerin van China werd. “Over haar fascinerende leven zijn talloze boeken geschreven en films gemaakt, maar toch is er in Europa op deze schaal nog nooit een tentoonstelling aan haar leven gewijd”, aldus het museum in Leeuwarden.

Wu Zetian is niet alleen interessant door haar eigen verhaal en de hervormingen die ze als keizerin doorvoerde, maar volgens het Princessehof ook omdat haar leven zich afspeelde tijdens de Tang-dynastie en de bloeiperiode van de Zijderoute, de legendarische internationale handelsweg.

Het museum mag uit China bij wijze van uitzondering circa honderd stukken lenen als aardewerken grafgiften, luxe sieraden, bronzen spiegels en porseleinen, gouden en zilveren vazen, potten en drinkbekers. Ook objecten uit de boeddhistische Grotten van Longmen in de provincie Henan zullen speciaal voor de tentoonstelling naar Nederland komen. Daar werden destijds metershoge boeddhistische sculpturen ondergebracht.

De tentoonstelling gaat duren van eind oktober dit jaar tot eind mei volgend jaar.