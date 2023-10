Koning Mohammed benoemt minister tot voorzitter comité WK 2030

De Marokkaanse koning Mohammed heeft donderdag begrotingsminister Fouzi Lekjaa benoemd tot voorzitter van het comité dat in zijn land over de organisatie van het WK voetbal in 2030 gaat, meldt staatspersbureau MAP. Een dag eerder kreeg Marokko, samen met Portugal en Spanje, het eindtoernooi toegewezen door wereldvoetbalbond FIFA.

In een verklaring staat dat de 60-jarige vorst aan Lekjaa zijn wensen en verlangens heeft uitgesproken over “hoe hij het toernooi graag georganiseerd ziet worden”. Lekjaa is naast zijn ministerspost al jaren ook voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond. Vlak voordat de FIFA woensdag de organisatoren bekendmaakte, kondigde het Marokkaanse hof al aan een van de gastlanden te zijn in 2030.

Vanwege het 100-jarig bestaan van het WK dat jaar, verdelen Uruguay, Argentinië en Paraguay de eerste drie wedstrijden van het toernooi. Dit omdat Uruguay in 1930 gastheer was van het eerste WK voor landenteams.