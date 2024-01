Maleisië heeft na vijf jaar nieuwe koning

Maleisië heeft een nieuwe koning. Ibrahim, de sultan van Johor, werd woensdag in het koninklijk paleis in Kuala Lumpur geïnstalleerd. Hij legde de eed af in het bijzijn van de overige sultans.

Dat de 65-jarige Ibrahim de nieuwe koning zou worden werd afgelopen oktober al aangekondigd. Hij werd toen gekozen door de Yang di-Pertuan Agong, de officiële benaming van de koning. Het koningschap rouleert iedere vijf jaar onder de negen koninklijke families die Maleisië rijk is. Volgens het roulatiesysteem was Ibrahim ook als eerste aan de beurt. De afgelopen periode was Abdullah, de sultan van Pahang, de koning.

Voorafgaand aan zijn installatie vertelde Ibrahim aan de Singaporese krant The Straits Times dat hij van plan is “een actieve monarch” te zijn.

Ibrahim is de schoonvader van Dennis Verbaas. De Nederlander trouwde in 2017 met Aminah, zijn enige dochter.