Noodfonds Saudische royals voor Gaza voorbij 75 miljoen euro

Tot aan zondagochtend is ruim 308 miljoen riyal (omgerekend zo’n 76 miljoen euro) opgehaald voor het staatsfonds dat vorige week werd gelanceerd door het Saudische koningshuis, meldt inzamelingssite Sahem Platform. Koning Salman (87) en zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman (38), deden donderdag bij het opzetten van de actie voor Palestijnen in de Gazastrook zelf ook een donatie van in totaal 50 miljoen riyal (zo’n 12,5 miljoen euro).

Het geld komt terecht bij KSRelief, de noodhulporganisatie van de Saudische koning, en zal onder meer worden gebruikt voor essentiële hulp als voedsel, water en medicijnen aan de burgerbevolking. Vlak na de verrassingsaanval van Hamas op 7 oktober, kondigde Israël een volledige blokkade af voor de Gazastrook waardoor schrijnende tekorten ontstonden. Sinds vorige week wordt mondjesmaat, met uitzondering van brandstof, hulp weer toegelaten.

Net als het naburige Qatar is Saudi-Arabië een van de landen die de Palestijnse gebieden jaarlijks veel (financiële) steun geeft. Hoe en wanneer hulp met het ingezamelde geld van deze actie verstrekt gaat worden, is niet bekendgemaakt.