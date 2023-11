President Zuid-Afrika bedankt emir Qatar voor bemiddeling Gaza

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft woensdag op de eerste dag van zijn tweedaagse bezoek aan Qatar de emir bedankt voor de bemiddelingen die zijn land doet tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas. De oliestaat is sinds de inval van Hamas op 7 oktober direct betrokken bij onderhandelingen over onder meer het vrijlaten van gijzelaars en het doorlaten van (nood)hulp door Israël naar de Gazastrook.

Naast het bespreken van de onderlinge betrekkingen had Ramaphosa het met sjeik Tamim bin Hamad Al Thani ook over de spanningen in het Midden-Oosten, meldt staatspersbureau QNA. Zo zeiden beide leiders dat hun landen zich blijven inspannen om “ervoor te zorgen dat het conflict niet escaleert naar andere delen in de regio” en dat “er gezocht blijft worden naar een vreedzame oplossing”.

Ramaphosa bezoekt Qatar in het kader van de bijna 30 jaar aan diplomatieke betrekkingen met zijn land. De viering van die decennialange samenwerking vindt volgend jaar op 11 mei plaats.