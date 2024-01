Rutte en Jordaanse koning Abdullah praten over hulp aan Gaza

Demissionair premier Mark Rutte heeft maandagmiddag met de Jordaanse koning Abdullah gesproken “over de nog altijd zeer zorgwekkende humanitaire situatie in Gaza”. Dat schrijft Rutte op X. De twee bespraken ook manieren om meer hulp te bieden aan mensen in Gaza, meldt Rutte.

“Mede dankzij de grote inzet van Jordanië worden hulpgoederen aan Gaza geleverd. We bespraken wat we samen nog meer kunnen doen om ervoor te zorgen dat op een veilige manier meer hulp het gebied in komt”, schrijft de premier.

Daarnaast keken de twee tijdens het gesprek “vooruit naar een langetermijnoplossing, waarbij onze landen nauw samenwerken”, vervolgt Rutte. “Nederland blijft zich hard maken voor een tweestatenoplossing, met een levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig Israël.”