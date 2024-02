Rutte prijst emir Qatar om bemiddelende rol tijdens Gaza-oorlog

Demissionair premier Mark Rutte heeft woensdag tijdens een telefoongesprek de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, bedankt voor de bemiddelende rol van zijn land tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas. In een bericht op X benoemt hij dat de rijke oliestaat sinds het begin van het conflict “een constructieve en bemiddelende rol speelt” bij onderhandelingen over onder meer het uitruilen van gevangenen en het bereiken van nieuwe gevechtspauzes.

Eenzelfde dankwoord sprak Rutte begin november ook al uit. Toen bezocht hij de 43-jarige leider in hoofdstad Doha om vervolgens door te reizen naar Israël voor een gesprek met premier Benjamin Netanyahu. In het bericht van woensdag herhaalt Rutte verder ook zijn eerdere oproep aan Israël om “veel meer humanitaire hulp toe te laten in Gaza” en “het geweldsniveau drastisch terug te brengen om burgerslachtoffers te voorkomen”.

Tijdens het telefoongesprek had Rutte het met de emir, naast de ontwikkelingen in Gaza, verder ook over de onderlinge betrekkingen tussen beide landen.