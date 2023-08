Saudische kroonprins haalt Mourinho naar nationale sportacademie

De Portugese voetbaltrainer José Mourinho (60) is door de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman aangesteld als lid van de raad van bestuur van de Mahd Sports Academy, een overheidsinitiatief dat sportprogramma’s beheert. De trainer van AS Roma, al enkele jaren ambassadeur van dat sportinstituut, is volgens staatspersbureau SPA voor een periode van drie jaar vastgelegd.

Met het instituut dat in juli 2020 werd opgericht probeert Saudi-Arabië de deelname aan verschillende sporten in het land te stimuleren en te monitoren om zo ook op internationaal vlak sporters en teams te kunnen afleveren. Zo heeft het in het verleden meegeholpen bij het opzetten van het nationale vrouwenelftal.

Naast Mourinho werd ook de Roemeense oud-voetballer Ioan Lupescu door kroonprins Bin Salman benoemd. Verder zitten ook de minister van Sport, de Saudische ambassadrice in de Verenigde Staten en de voorzitter van het nationaal olympisch comité in de raad van bestuur.