Saudische kroonprins in Parijs bij financierings- en klimaattop

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman (37) was donderdag samen met zijn gevolg aanwezig bij een internationale financierings- en klimaattop in de Franse hoofdstad Parijs, meldt staatspersbureau SPA. De kroonprins is al sinds vorige week woensdag in het land.

Eerder ontmoette hij de Franse president Emmanuel Macron, die hij donderdag weer sprak, en was hij er om de kandidaatschap van zijn hoofdstad Riyad voor de wereldtentoonstelling van 2030 te promoten. Tijdens de top van donderdag, waar verschillende andere hoogwaardigheidsbekleders bij aanwezig waren, ging het gesprek onder meer over de weerbaarheid van de wereldwijde financiële infrastructuur.

Ook wordt er gesproken over het tegengaan van klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en welke strategie geformuleerd moet worden om armoede te bestrijden. De top is donderdag en vrijdag.

In de delegatie van Bin Salman zaten onder meer zijn ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken en het hoofd van het investeringsfonds van het land, de Saudi Public Investment Fund (PIF).