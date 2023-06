Saudische kroonprins naar Frankrijk voor ontmoeting met Macron

De Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman (37) komt woensdag aan in Frankrijk, waar hij in Parijs een ontmoeting zal hebben met de Franse president Emmanuel Macron. Later in de maand zal hij als afgevaardigde voor zijn land aanwezig zijn bij een financieringstop in de Franse hoofdstad, meldt het Saudische staatspersbureau SPA.

Verder is de troonopvolger van koning Salman ook naar Frankrijk afgereisd om het bid van de Saudische hoofdstad Riyad voor de Wereldtentoonstelling van 2030 te promoten. Voor Expo 2030 stelden ook Zuid-Korea (Busan), Italië (Rome) en Oekraïne (Odesa) zich kandidaat.

Het laatste bezoek van Bin Salman aan Frankrijk dateert van zomer vorig jaar. Toen werd er gesproken over hoe de twee landen konden samenwerken om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de rest van de wereld zo veel mogelijk te verzachten.