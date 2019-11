De Thaise koning Vajiralongkorn heeft dinsdag de komst van de winter gemarkeerd door de kleding te wisselen van de Smaragdgroene Boeddha, een van de belangrijkste religieuze symbolen van Thailand.

De koning deed dat tijdens een plechtigheid in de tempel Wat Phra Kaew op het terrein van het Grand Palace in Bangkok. Koningin Suthida was eveneens aanwezig bij de ceremonie, evenals koningsdochter prinses Bajrakitiyabha.

Het heilige Boeddhabeeld, dat vanwege zijn kleur maar niet vanwege de steen smaragdgroen wordt genoemd, wisselt driemaal per jaar van gewaad. In het voorjaar, meestal in maart, wordt de zomerkleding aangebracht, gevolgd door een gewaad voor het regenseizoen in juli of augustus, en tenslotte de wintermantel in november. De precieze datum wordt bepaald door de stand van de maan.

De koning plaatste de met diamanten afgezette gouden kroon op het beeld, nadat hij het eerst symbolisch had afgestoft. Daarna deed hij de gouden mantel of sjaal om het beeld, waarna er een gebedsdienst werd gehouden in de tempel.