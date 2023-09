Thaise protestleider krijgt vier jaar cel om majesteitsschennis

Een Thaise rechtbank heeft dinsdag een van de leidende figuren in de door jongeren geleide pro-democratische protestbeweging in het land tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij koning Vajiralongkorn zou hebben beledigd.

Anon Numpa werd veroordeeld op grond van de strenge majesteitswetten van Thailand vanwege een toespraak die hij in 2020 in Bangkok hield op het hoogtepunt van de straatdemonstraties. Hij was een van de demonstranten die opriepen tot hervorming van de wetgeving die koning Vajiralongkorn en zijn naaste familie tegen kritiek beschermt.

Het strafhof van Bangkok oordeelde dinsdag dat de toespraak die Anon in 2020 gaf, neerkwam op majesteitsschennis en veroordeelde hem tot vier jaar gevangenisstraf. Hij kreeg ook een boete van 20.000 baht (ongeveer 520 euro) voor het overtreden van een destijds geldende noodverordening.