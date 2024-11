Andrew heeft genoeg geld om in luxe Royal Lodge te blijven wonen

Prins Andrew zou genoeg geld hebben ingezameld om toch in zijn landhuis Royal Lodge in Windsor Great Park te kunnen blijven wonen. Eerder had zijn broer, koning Charles, hem verzocht te verhuizen en gezegd zijn toelage te stoppen als hij daar geen gehoor aan zou geven.

Vorige maand stopte Charles al met het vergoeden van de beveiliging van 3 miljoen pond (3,6 miljoen euro) van zijn jongere broer. Andrew ontvangt daarnaast niet langer publiek geld, maar krijgt in ieder geval nog wel pensioen van de marine. Daarom rezen er in het Verenigd Koninkrijk vragen over zijn inkomen. Volgens The Sunday Times zou Andrew het geld om in Royal Lodge te kunnen blijven wonen op legale wijze hebben ingezameld.

Het is niet bekend hoe Andrew precies aan al het geld komt om in het landhuis te kunnen blijven wonen. Zowel Buckingham Palace als de hertog van York zelf, waren volgens The Sunday Times niet bereikbaar voor commentaar.