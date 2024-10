Australische overheid geeft tips om Charles en Camilla te zien

De Australische overheid heeft tips gegeven aan mensen die graag een glimp willen opvangen van koning Charles en koningin Camilla, die later deze maand een bezoek brengen aan het land. De overheid laat op de website weten dat het publiek in Canberra en Sydney de gelegenheid heeft om het Britse koningspaar te ontmoeten.

Charles en Camilla zijn op 21 oktober in Canberra. “Ontmoet hunne majesteiten als ze op weg zijn naar het gedenkteken For Our Country”, zo valt te lezen op de website. Later die dag is er ook een gelegenheid om het koningspaar te zien bij het parlement. Op 22 oktober krijgen mensen de kans om Charles en Camilla te zien bij een bezoek aan het Sydney Opera House.

Het bezoek van het koningspaar aan Australië begint op 18 oktober. Het is de eerste keer dat Charles als koning het land bezoekt. Het is ook het eerste bezoek van een heersende Britse monarch aan Australië sinds 2011. Charles en Camilla gaan na Australië ook naar Samoa.