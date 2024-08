Baardje prins William valt in de smaak

Het nieuwe uiterlijk van de Britse prins William is in Groot-Brittannië het gesprek van de dag. Sinds hij zondag met een beginnende baard verscheen in een felicitatievideo naar aanleiding van het einde van de Olympische Spelen vragen veel media en royaltyfans zich af of de koninklijke stoppels blijvend zijn.

Op sociale media zijn de reacties positief. Veel mensen vinden dat William het goed kan hebben en ze hopen dan ook dat het niet enkel een vakantiebaard is. Het is niet de eerste keer dat een Britse royal zijn baard laat staan. Zo ging Williams vader Charles in de jaren zeventig enige tijd door het leven met een volle baard en liet William zich eind 2008 al eens met gezichtsbeharing zien.

Prins Harry, de broer van William, is enige jaren geleden gestopt met zich glad scheren. Hij werd daarbij aangemoedigd door opa prins Philip, zo beschreef Harry in zijn autobiografie. Opvallend genoeg meldde Harry in het boek ook dat de baard voor onenigheid zorgde met William omdat die zou hebben gevonden dat hij gladgeschoren moest trouwen.

Willem-Alexander

In de zomer van 2019 was in Nederland de baard van koning Willem-Alexander ook het gesprek van de dag. Hij liet in eerdere jaren wel vaker zijn scheerapparaat liggen tijdens de vakantie, maar niet eerder ging hij aan het werk met baard. Zijn nieuwe uiterlijk leidde destijds tot veel positieve reacties en de baard is ook nooit meer weggegaan.

Vorig jaar gaf Willem-Alexander in de podcast Door de ogen van de Koning aan dat hij niet weet of hij ooit weer zijn wangen glad zal scheren.