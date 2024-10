Beatrix bij opening tentoonstelling Andy Warhol op Paleis Het Loo

Prinses Beatrix was donderdag aanwezig bij de opening van de tentoonstelling Queens by Andy Warhol. Op Paleis Het Loo in Apeldoorn hangen onder meer portretten van Beatrix die door de Amerikaanse kunstenaar zijn gemaakt.

De portretten zijn onderdeel van de serie Reigning Queens van Warhol. De kunstenaar maakte in 1985 een serie zeefdrukken van vier regerende koninginnen op dat moment: de Britse koningin Elizabeth, koningin Margrethe van Denemarken, koningin Ntombi Twala van eSwatini en koningin Beatrix.

De in 2013 afgetreden Beatrix bezocht de tentoonstelling en sprak ook met de conservator over de totstandkoming ervan. De tentoonstelling is van 12 oktober tot 1 januari te zien op Paleis Het Loo.