Beatrix doopt tijdens jubileum Leidse roeiclub boot met haar naam

Prinses Beatrix heeft zaterdag de 150e verjaardag van de Leidse studentenroeivereniging Njord bijgewoond. De 86-jarige oud-vorstin deed dit door de nieuwste wedstrijdroeiboot van de club te dopen. Het vaartuig draagt haar naam, Beatrix. Na de doop werd de boot in gebruik genomen op het Galgewater.

De prinses werd welkom geheten door een erehaag van wedstrijdroeiers van Njord en andere studentenroeiverenigingen. Aansluitend sprak Beatrix met bestuursleden van Njord en leden van de lustrumcommissie. Daarna kreeg de prinses een rondleiding door de botenloods.

Njord is opgericht op 5 juni 1874 en is de oudste studentenroeivereniging van Nederland. Verschillende roeiers van Njord hebben meegedaan aan de Olympische Spelen en ook in de huidige Talent-selectie van TeamNL zitten leden van Njord.