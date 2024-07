Bekendheden zien Catherine Wimbledon-trofee uitreiken aan Alcaraz

Onder toeziend oog van diverse internationale bekendheden, heeft prinses Catherine zondagmiddag bij de finale van Wimbledon de winnaarsbokaal uitgereikt aan Carlos Alcaraz. De Spaanse tennisser was in drie sets te sterk voor zijn Servische tegenstander Novak Djokovic.

Onder anderen acteurs Paul Mescal, Tom Cruise, Benedict Cumberbatch, Zendaya en Julia Roberts zaten op de tribune in het Centre Court in Londen. Cruise en Zendaya waren zaterdag ook al aanwezig bij de finale in het enkelspel voor vrouwen, die werd gewonnen door de Tsjechische tennisster Barbora Krejcikova.

Prinses Catherine was zondag met haar dochter Charlotte en zus Pippa aanwezig bij de tennisfinale in de Britse hoofdstad. Na afloop van het duel tussen Alcaraz en Djokovic reikte Catherine het eremetaal uit. De prinses kreeg een staande ovatie van het publiek toen ze de grasmat van het Centre Court betrad, waarna ze een praatje maakte met de ballenjongens en -meisjes van het toernooi.

Als beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, de organisator van Wimbledon, reikte Catherine traditiegetrouw de trofee uit aan de winnaar. Catherine droeg een paarse jurk, een van de kleuren van Wimbledon. Vorig jaar had de prinses een groene jurk aan. Zaterdag werd Catherine, die het door haar kankerdiagnose rustiger aan moest doen, vervangen door Wimbledon-voorzitter Debbie Jevans.