Albert ‘kwiek en ontspannen’ aan zijde Paola op Koningsdag

Een deel van de Belgische koninklijke familie heeft woensdag de traditionele dankdienst ter gelegenheid van Koningsdag, het Te Deum, bijgewoond in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Koning Albert en koningin Paola, de ouders van de huidige koning Filip, en hun zoon prins Laurent en dochter prinses Astrid waren aanwezig.

De ogen waren vooral gericht op de 89-jarige Albert, die deze zomer een week in het ziekenhuis lag met uitdrogingsverschijnselen. Volgens Het Laatste Nieuws oogde hij “kwiek en ontspannen”. De koning had wel zijn wandelstok nodig of soms een ondersteunende arm van zijn vrouw of een lijfwacht.

Het gezelschap werd na de dankdienst ontvangen in de Kamer, waar een ceremonie plaatsvond ter ere van Koningsdag. De bijeenkomst stond dit jaar in het teken van het tienjarig koningschap van Filip, die in 2013 de troon overnam van zijn vader, en van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU, dat in januari begint.

Tentoonstelling

Ter ere van het jubileum van Filip werd ook een tentoonstelling met de naam ‘Ik ben ook een koning, ik ben ook een koningin’ geopend in de Kamer, met kunstwerken gemaakt door jongeren met een handicap.

Koning Filip en koningin Mathilde waren traditiegetrouw niet bij Koningsdag aanwezig. Volgens het Belgische hof is dat omdat de koning zichzelf niet kan vieren.