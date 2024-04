Filip ontvangt regeringsleiders tussen staatsbezoek door

De Belgische koning Filip had woensdag een druk programma. De vorst had niet alleen de Luxemburgse groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa op bezoek, hij had tussendoor ook een ontmoeting met verschillende staatshoofden en regeringsleiders.

Filip moest om die reden iets eerder weg bij de Sint-Baafskathedraal in Gent. De koning was daar samen met zijn vrouw koningin Mathilde en het groothertogelijk paar van Luxemburg. Binnen in de kathedraal keken zij onder meer naar het Lam Gods, het beroemde kunstwerk van de gebroeders Van Eyck.

De Belgische koning ontving de Europese leiders op het koninklijk paleis in Brussel. Dat gebeurde in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het voorzitterschap van die Raad rouleert tussen de lidstaten van de Europese Unie en wisselt om de zes maanden. Op 17 en 18 april vindt een EU-top plaats in de Belgische hoofdstad.

Namens Nederland is demissionair minister-president Mark Rutte aanwezig.