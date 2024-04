Mathilde pleit voor hogere beloning cacaoboeren

Koningin Mathilde van België vindt dat producenten van cacao een eerlijker vergoeding verdienen. Daar pleitte de koningin maandag voor in haar openingstoespraak van de Wereldcacaoconferentie in Brussel.

“Er zijn tal van argumenten om de beloning voor cacaoboeren te verhogen”, zei Mathilde. “Maar het sterkste argument is misschien wel van morele aard. Want hoe kunnen we zo’n weinig rechtvaardige verdeling van de waarde in de hele keten van cacao tot chocolade toelaten?”, vroeg Mathilde. “We moeten de kloof dichten tussen het reële inkomen van de producenten en het redelijke inkomen waarnaar ze kunnen streven om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien.”

De koningin verwees in haar toespraak ook naar haar bezoek aan Ivoorkust afgelopen maart. “Ik vergeet de boodschappen die ik in Ivoorkust van betrokkenen uit de sector heb gekregen niet. Dat cacao duurzaam moet worden en wat fatsoenlijk werk en een fatsoenlijke beloning voor de producenten inhoudt.”

De Wereldcacaoconferentie is nog tot en met woensdag en staat in het teken van hogere prijzen voor duurzame cacao.