Jannes: hoop dat het feestje losbarst in Emmen

Zanger Jannes hoopt dat het feest in Emmen flink losbarst zaterdag tijdens de viering van Koningsdag in de Drentse hoofdstad. Dat zei de zanger voorafgaand aan de komst van de koning in gesprek met de NOS. Jannes treedt later op de dag op voor de jarige koning en zijn familie.

“Ja, hier is het feestje, hier moet het gebeuren. Ik zou er alles aan willen doen om ervoor te zorgen dat dat gaat gebeuren en dat het feestje hier losbarst”, zei Jannes tegen de verslaggever. De zanger vertelde dat hij straks in ieder geval zijn hits Ik ben Jannes en Eleonora voor de koning zal zingen.

Jannes Wolters, zoals hij voluit heet, hoopt verder dat de koning vooral meekrijgt dat het motto in Drenthe “doe maar gewoon dan doe je gek genoeg” is. “Nuchterheid, de nuchtere Drent en vooral jezelf blijven”, antwoordt de zanger op de vraag hoe de mensen in Emmen zichzelf zouden omschrijven. “We zijn een hele mooie gemeente met alles erop en eraan en we zijn heel trots dat onze koning hiernaartoe komt.”