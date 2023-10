Koning Filip klimt in de tractor tijdens werkbezoek

Koning Filip van België heeft donderdag tijdens een werkbezoek kort in een tractor gezeten. De vorst ging samen met zijn vrouw koningin Mathilde in de plaats Soumagne, in de Belgische provincie Luik, langs bij een bedrijf dat landbouwwerktuigen maakt. Dit werktuig mocht Filip van heel dichtbij bekijken.

Het koningspaar kreeg een rondleiding door het familiebedrijf JOSKIN Official. Ook gaven de werknemers uitleg over de werkzaamheden.

Filip en Mathilde gingen daarna in dezelfde plaats langs bij een expertisecentrum voor autisme. Ze spraken daar met enkele volwassenen en kinderen die de diagnose hebben gehad.

Op het bezoek van het koningspaar waren veel mensen afgekomen. De koning en de koningin schudden omstanders de hand.