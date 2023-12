Koning Filip werkte mee aan documentaire over zijn leven

Koning Filip heeft meegewerkt aan een documentaire over zijn leven. In Filip, een jaar met de koning der Belgen, vertelt de Belgische koning onder meer over zijn jeugd en het koningschap. De twee uur durende documentaire is gemaakt door regisseur Nicolas Delvaulx en wordt binnenkort uitgezonden bij de VRT en RTBF.

In de documentaire vertelt Filip onder meer dat hij jong al besefte dat zijn leven “niet gemakkelijk” was. “De zekerheid die ik had, was dat ik mezelf nooit zou laten gaan,” aldus de koning. “Ik was anders, een beetje verschillend.”

In totaal mocht Delvaulx tien persoonlijke gesprekken voeren met de koning. “Eerst mocht ik alleen filmen wat de rest van de pers mocht filmen”, vertelt hij. “Tot ik heb gezegd dat ik niet iets persoonlijkers kan maken, als ik geen dialoog kan hebben met de koning. En daarna hebben we veel momenten met zijn tweeën gehad.”

Oprecht

Een deel van die gesprekken was in principe bedoeld als achtergrondgesprekken, maar Delvaulx was ervan overtuigd dat de koning zelf als beste over zijn leven kon vertellen. Daarom vroeg hij of hij de opnames toch mocht gebruiken. “De koning zei eerst nee. In principe mag dat niet”, vertelt de regisseur, die daarop toch een montage maakte en die aan de koning liet zien. Toen ging de koning alsnog akkoord. “Ik denk dat dat de film zijn kracht geeft.”

Juist het feit dat een deel van de gesprekken eigenlijk niet voor publicatie bedoeld was, maakt de documentaire volgens Delvaulx zo echt. “We horen hoe hij is”, aldus de regisseur. “Dat is de kracht van de film. Er is een oprechtheid. Bijzonder is dat ik alle vragen mocht stellen die ik wilde. Er was geen censuur, geen ‘oh nee, dat niet’. Ik kon de rauwe waarheid vastleggen.”