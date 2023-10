Koningin Paola deelt liefde voor Italiaanse taal

De Belgische koningin Paola heeft haar liefde voor de Italiaanse taal gedeeld. De van oorsprong Italiaanse nam voor het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een video op waarin ze een eerbetoon brengt aan haar moedertaal.

“Ik herinner me nog, alsof het gisteren was, hoe ik vreugdevol naar mijn grootmoeder rende om de gedichten voor te dragen die ik op school geleerd had”, vertelt de 86-jarige Paola, moeder van de huidige koning Filip, onder meer in het Italiaans. “Vergeet niet dat het Italiaans de taal is van de lyrische werken en lichte muziek. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die het Italiaans in deze wereld promoot.”

Volgens Het Laatste Nieuws werd de video opgenomen in het koninklijke buitenverblijf van koning Albert en koningin Paola in de Belgische Ardennen.