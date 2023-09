Prins Laurent bezoekt pop-upmuseum Jean-Marie Pfaff in Beveren

De Belgische prins Laurent heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het pop-upmuseum van voormalig doelman Jean-Marie Pfaff in Beveren. De oud-keeper van onder meer KSK Beveren, Bayern München en het Belgisch nationaal elftal is ereburger van de Vlaamse stad.

In het museum is de carrière van Pfaff aan de hand van foto’s, trofeeën, memorabilia en wedstrijdshirts van hemzelf en bekende tegenstanders als Diego Maradona en Johan Cruijff tentoongesteld. Prins Laurent kreeg een rondleiding van de oud-doelman zelf langs de expositie. Ook ging de broer van koning Filip met de voormalig keeper en met de burgemeester van Beveren op de foto.

Pfaff werd onder meer landskampioen in België en Duitsland en werd in 1987 verkozen tot beste doelman ter wereld. Na zijn voetbalcarrière werd Pfaff ook bekend door zijn eigen realityserie, De Pfaffs. Hierin werden hij en zijn familie in hun dagelijks leven jarenlang door een cameraploeg gevolgd.