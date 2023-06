Toestand Belgische koning Albert momenteel ‘geruststellend’

De gezondheidstoestand van de Belgische koning Albert is “geruststellend”. Dat schrijft persbureau Belga. Albert werd dinsdagochtend in het ziekenhuis opgenomen met uitdrogingsverschijnselen.

Koning Filip en koningin Mathilde hebben een bezoek gebracht aan koning Albert. Volgens Het Laatste Nieuws (HLN) is ook prins Laurent bij zijn vader langsgeweest. Het paleis bevestigde verder aan de redactie dat Paola, de echtgenote van koning Albert, bij hem in het ziekenhuis is. Paola was eerst in het kasteel Belvédère in Laken gebleven, hun officiële residentie.

De voormalige vorst was onwel geworden en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. “Hij staat nu onder toezicht, maar de situatie is momenteel geruststellend”, laat een woordvoerder van het koninklijk paleis weten aan Belga. De 89-jarige Albert moet mogelijk nog wel een aantal dagen in het ziekenhuis blijven.

Door de ziekenhuisopname van zijn vader stelde Filip een bezoek aan de UGent uit. Woensdag ontvangt het Belgische koningspaar een delegatie van het Europees Parlement in het Kasteel van Laken. Die activiteit gaat vooralsnog gewoon door, liet het paleis weten.

Koning Albert was van 1993 tot 2013 staatshoofd van België. Hij is opgevolgd door zijn zoon Filip, maar wordt in België nog steeds koning genoemd.