Belgisch hof gelooft in voortzetting voetballers op EK

De Belgische koninklijke familie heeft er geloof in dat hun voetballende landgenoten een ronde verder komen op het EK in Duitsland. Dat schrijft het hof op Instagram bij foto’s van de wedstrijd van zaterdagavond tegen Roemenië, waar koning Filip met drie van zijn vier kinderen aanwezig was.

“Guess who’s back?”, schrijft het hof bij de beelden. Hierop is onder meer te zien hoe de kinderen elkaar omhelzen op de tribune in Keulen en hoe de familie een ontmoeting had met enkele spelers van de nationale ploeg. “De koning, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore zagen hoe België vanavond Roemenië versloeg op het EK! De Rode Duivels zijn nu een stap dichter bij de laatste 16: wij geloven erin!”

Door de zege op Roemenië (2-0) staat België nu tweede in groep E. Net als Roemenië (eerste), Slowakije (derde) en Oekraïne (vierde) heeft België na twee wedstrijden 3 punten. De laatste groepswedstrijd is woensdag tegen Oekraïne.