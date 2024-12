Belgisch hof herdenkt koningin Fabiola op sterfdag

Koningin Fabiola overleed donderdag precies tien jaar geleden en daarom herdenkt het Belgische hof de tante van koning Filip aan de hand van een aantal foto’s. De kiekjes zijn gemaakt door koning Boudewijn, deelt het paleis op Instagram.

“Vandaag, dag op dag 10 jaar geleden, overleed koningin Fabiola. We herdenken haar aan de hand van enkele foto’s die koning Boudewijn van haar nam”, schrijft het hof bij de beelden. Op de foto’s is de van oorsprong Spaanse Fabiola onder meer zittend naast een fontein, spelend op een gitaar en schrijvend aan tafel te zien.

Fabiola werd op 11 juni 1928 geboren in de Spaanse hoofdstad Madrid. In 1960 trouwde ze met de Belgische koning Boudewijn en werd ze de vijfde koningin der Belgen. Fabiola is ook bekend van een aantal sprookjes die ze bedacht, waaronder het verhaal over De Indische Waterlelies dat ook in de Efteling te zien is.