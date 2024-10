Belgisch koningspaar bezoekt tentoonstelling in Centre Pompidou

Koning Filip en koningin Mathilde van België sloten de tweede dag van hun staatsbezoek aan Frankrijk af met een bezoek aan het Centre Pompidou in Parijs. Ze bezochten een tentoonstelling over surrealisme, inclusief kunstwerken uitgeleend door België.

De Belgische koningshuisverslaggever Wim de Handschutter meldt dat Mathilde een witte manteljurk droeg van het Belgische modehuis Natan. Na het bezoek aan de tentoonstelling was er een receptie die het koningspaar aangeboden kreeg door Jo Indekeu, de ambassadeur van België.

Eerder die dag bezochten de koning en koningin de universiteit La Sorbonne in Parijs. In de namiddag hadden ze gesprekken met Belgische en Franse studenten van de Europese universitaire allianties over de waarde van deze academische samenwerkingen.