Belgisch koningspaar rondgeleid in fabriek jammaker

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben dinsdag een regiobezoek aan de provincie Namen gebracht. Het koningspaar was onder meer te gast in de fabriek van jammaker Materne-Confilux in Floreffe.

Gekleed in een beschermende jas en een haarnetje en veiligheidsbril op het hoofd zagen Filip en Mathilde van dichtbij hoe de producten van de lopende band kwamen. Materne-Confilux staat in eigen land bekend om de productie van jams, compotes, vruchtensappen en andere fruitdrankjes. Het koningspaar mocht ook proeven van een van de dranken. Op foto’s is te zien dat ze een glas rode sap met een rietje hebben gekregen.

Materne-Confilux bestaat al sinds 1888 en heeft al eerder koninklijk bezoek mogen ontvangen. Zo kwam koning Boudewijn langs in 1986 en was zijn broer koning Albert, de vader van Filip, er in 1993.