Belgische Filip en Mathilde ontmoeten burgemeester van Parijs

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdagmiddag een ontmoeting gehad met Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. Het Belgische koningspaar is in Frankrijk voor een driedaags staatsbezoek. Dinsdag is de tweede dag van het bezoek.

Hidalgo ontving Filip en Mathilde op het stadhuis in Parijs. Aansluitend woonde het koningspaar een lunch bij op de residentie van de ambassadeur van België.

Later op dinsdag brengen Filip en Mathilde nog een bezoek aan museum Centre Pompidou. Daar bezichtigen zij kunstwerken die door België zijn uitgeleend.