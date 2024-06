De Belgische koning Filip heeft de Vlaamse politicus Bart De Wever benoemd tot informateur. De Wever moet nu proberen een stabiele coalitie te vinden voor de Belgische nationale regering. De Wever mag al over een week een eerste verslag uitbrengen bij de koning.

De Wever is burgemeester in Antwerpen en het boegbeeld van de centrum-conservatieve N-VA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Deze partij is de grootste partij in Vlaanderen geworden. De Wever is ook een van de mogelijke premier-kandidaten.