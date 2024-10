Jan Smit heeft een goede band opgebouwd met prinses Margriet

Jan Smit heeft als ambassadeur van SOS Kinderdorpen een goede band opgebouwd met prinses Margriet. Dat laat de zanger donderdag weten aan het slot van een driedaagse reis met Margriet naar Ghana.

“Het was een eer om weer samen met de prinses hier in Ghana te zijn, na tien jaar”, aldus Smit. Het tweetal bezocht het land tien jaar geleden ook al. “We hebben in de loop der jaren een heel goede band opgebouwd”, aldus de Volendamse zanger.

SOS Kinderdorpen is een non-profitorganisatie die zich inzet voor kinderen die opgroeien zonder zorg, bescherming of begeleiding. Tijdens het werkbezoek stonden de ontwikkelingen en de resultaten van de hulpverlening van SOS Kinderdorpen in de afgelopen tien jaar centraal. Het tweetal gaat langs bij een aantal families en programma’s die zich in Ghana inzetten voor kinderrechten en jeugdwerkgelegenheid.

Prinses Margriet steunt het werk van de organisatie sinds 1984 als beschermvrouwe. Jan Smit is inmiddels 25 jaar ambassadeur.