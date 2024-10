Prinses Leonor is ereburgemeester van Spaanse stad Oviedo

Prinses Leonor is donderdag benoemd tot ereburgemeester van Oviedo, de hoofdstad van de Spaanse regio Asturië. De Spaanse troonopvolgster, die officieel de titel prinses van Asturië draagt, ontving de eretitel om “de bijzondere band tussen het koninklijk huis, Asturië en Oviedo, evenals Leonors rol als erevoorzitter van de Prinses van Asturië Stichting”, aldus het Spaanse hof.

De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia volgt met haar benoeming de stappen van haar vader. Hij ontving 36 jaar geleden ook de titel ereburgemeester “vanwege de familiale en institutionele” banden met de stad, deelt het Spaanse hof.

Leonor (18) nam de onderscheiding persoonlijk in ontvangst in het stadhuis van Oviedo. Daarna wandelde ze door de stad om van Adrián Barbón, de president van de autonome regio Asturië, ook de Medaille van Asturië te krijgen. Dit is de hoogste onderscheiding op regionaal niveau.