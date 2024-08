Belgische prins Gabriël viert 21e verjaardag

De Belgische prins Gabriël viert dinsdag zijn 21e verjaardag. Het Belgische hof deelt ter ere van zijn verjaardag een foto van Gabriël via sociale media. “Prins Gabriël wordt vandaag 21 jaar”, schrijft het hof daarbij.

“Binnen zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School gaat hij vanaf deze maand voor vijf maanden op Erasmus naar de Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan in Frankrijk”, deelt het hof. Daar volgt Gabriël de richting geopolitiek, in het Engels. Eerder deze zomer nam Gabriël deel aan het zomerkamp van de Koninklijke Militaire School in Leopoldsburg.

Gabriël is de oudste zoon en het tweede kind van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde. Hij heeft een oudere zus, troonopvolgster prinses Elisabeth. Gabriël heeft ook een jongere broer, prins Emmanuel, en een jongere zus, prinses Eléonore.