Bernice King ‘geïnspireerd’ door slavernijexcuses koning

Bernice King, de dochter van Martin Luther King, is “geïnspireerd” door de slavernijexcuses van koning Willem-Alexander. Dat zei ze maandag na afloop van een bezoek van het Nederlandse koningspaar aan het Martin Luther King Center, de organisatie die als doel heeft de filosofie en de methodiek van geweldloosheid van King uit te dragen.

“We hopen dat mensen in de toekomst samen hun land vooruit helpen, in termen van de verontschuldiging en berouw rond het slavernijverleden. We waarderen die excuses enorm en zijn er erg door geïnspireerd”, sprak Bernice het koningspaar toe.

Koning Willem-Alexander bood in juli vorig jaar zijn excuses aan voor de rol van Nederland in het slavernijverleden, precies 150 jaar nadat hier feitelijk een einde aan kwam. Hij vroeg ook om “vergiffenis” voor de rol van het Koninklijk Huis in deze geschiedenis. “We zijn vereerd dat u hier vandaag bent en om de nalatenschap en het werk van mijn vader te eren, wetende dat het niet historisch is, maar dat het vandaag heel hard nodig is in het werk dat we doen op het gebied van geweldloosheid”, aldus Bernice.

De 61-jarige dochter van Martin Luther King blikte ook terug op de sterke band die haar moeder, Coretta Scott King, met koningin Juliana en prinses Beatrix had. Coretta bezocht Amsterdam meerdere malen “om geweldloosheid en onvoorwaardelijke liefde te promoten”, aldus Bernice.