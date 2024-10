Bezorging de Volkskrant duurde bij koning soms een dag te lang

De bezorging van de Volkskrant duurde bij de koning soms een dagje extra. Koning Willem-Alexander deed donderdag daarover gekscherend zijn beklag bij Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant.

Het ging om de periode dat Willem-Alexander, toen nog geen koning, in Villa Eikenhorst woonde. De villa ligt op het landgoed De Horsten in Wassenaar en wordt bij de bezorging “beschouwd als buitenland”, aldus de koning. Het pand ligt een stuk bij de openbare weg vandaan.

De late bezorging is voor Willem-Alexander al gauw een probleem. In de wandelgangen van het bezoek aan het nieuwe gebouw van DPG Media werd de koning namelijk een ware “nieuwsjunk” genoemd. De koning heeft zelf echter allang een oplossing gevonden. De speciaal gedrukte editie van Het Parool, ter ere van zijn bezoek, legde hij na één blik weer terug. Hij leest de krant toch meestal digitaal, besloot hij grappend.

Heerlijk rond kopje

Na het bezoek aan de redactie van de Volkskrant, nam de koning een kijkje bij de redactie van Het Parool. Hoofdredacteur Kamilla Leupen was in het archief gedoken en had daar de editie van 28 april 1967, de dag na de geboorte van Willem-Alexander, gevonden. Die kreeg hij mee naar huis. In een van de vele stukjes staat onder meer dat de hoofdverpleegkundige vertelde dat Willem-Alexander was geboren met “een heerlijk rond kopje”. De koning grinnikte even: “geestig. Ik ga er thuis eens goed naar kijken”.

De redactie van de Amsterdamse krant heeft vanuit het nieuwe DPG Media-pand uitzicht op de Johan Cruijff ArenA. “Dat is tegenwoordig iets minder erg”, zei Leupen, verwijzend naar de voetbalprestaties van Ajax. Een gevoelig onderwerp voor Ajax-fan Willem-Alexander. “Laten we het daar nu niet over hebben”, zei hij droogjes.