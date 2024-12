Boek over liefdesleven Victoria en Daniel verschijnt in januari

Johan T Lindwall, hoofdredacteur van het Zweedse magazine Svensk Damtidning, heeft een boek geschreven over de liefdesrelatie tussen de Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel. Het boek, Victoria en Daniel – In voor- en tegenspoed, verschijnt op 7 januari.

Lindwall volgt Victoria al tientallen jaren en schreef al meerdere boeken over leden van het Zweedse koninklijk huis. “Nu het paar al meer dan twintig jaar samen is en een grote beproeving in de media heeft moeten doorstaan, voelde het als vanzelfsprekend om dit boek te schrijven”, aldus Lindwall in een verklaring.

Volgens Lindwall hebben veel Zweden een grote interesse voor Victoria. “Dat merkte ik al toen ik het eerste grote interview met haar deed op haar 18e verjaardag. Toen ik later onthulde wie haar nieuwe vriend was, de fitnesscentrumeigenaar Daniel Westling uit Ockelbo, sloeg dat nieuws in als een bom.” In zijn boek beschrijft Lindwall de trouwdag van Victoria en Daniel in 2010, net als een vermeende huwelijkscrisis in 2022.

Victoria en Daniel hebben samen twee kinderen. Hun oudste kind is dochter Estelle (12). Ook hebben zij een zoon, Oscar (8).