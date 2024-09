Boris Johnson vroeg prins Harry in Verenigd Koninkrijk te blijven

De voormalige Britse premier Boris Johnson heeft in 2020 geprobeerd prins Harry te overtuigen om niet naar de Verenigde Staten te verhuizen. Dat stelt Johnson in zijn aankomende memoires, waar Britse media over schrijven.

Johnson, die premier was van 2019 tot 2022, beweert in het boek Unleashed dat hij door Buckingham Palace was gevraagd om met de prins te gaan praten over zijn voornemen om uit het Verenigd Koninkrijk te vertrekken. Harry en zijn vrouw Meghan hadden eerder die maand aangekondigd dat ze een stap terug zouden doen als leden van het Britse koningshuis.

Het gesprek tussen Harry en de premier zou in januari 2020 hebben plaatsgevonden bij een Brits-Afrikaanse top in Londen. “Een belachelijke zaak… toen ze me lieten proberen Harry over te halen om te blijven. Een soort mannelijke peptalk. Totaal hopeloos”, schrijft Johnson volgens Britse media.

Harry en zijn vrouw Meghan wonen inmiddels al een aantal jaren in de Verenigde Staten. Volgende week keert de prins weer even terug naar het Verenigd Koninkrijk voor de uitreiking van de WellChild Awards in Londen.