Britse krantenuitgever heeft ‘bijna’ deal met prins Harry

De Britse prins Harry en uitgeverij News Group Newspapers (NGN) zijn “heel dicht” in de buurt van een schikking. Dat zegt de advocaat van NGN tegen persbureau AFP. De rechtszaak over het mogelijk door kranten van NGN op onrechtmatige wijze verkrijgen van privé-informatie over de prins zou dinsdag dienen bij het Britse gerechtshof High Court in Londen, maar werd uitgesteld.

De partijen “zijn de afgelopen dagen verwikkeld geweest in zeer intensieve onderhandelingen en de realiteit is dat we er bijna zijn”, aldus Anthony Hudson, de advocaat van NGN, dat eigendom is van de Britse mediamagnaat Rupert Murdoch.

De zaak zou in de ochtend beginnen, maar liep vertraging op doordat de advocaten van beide partijen “gesprekken” met elkaar voerden. Dat gebeurde op initiatief van de advocaten van Harry.

Harry heeft NGN, de uitgever van de Britse tabloid The Sun, aangeklaagd omdat hij meent dat NGN tussen 1996 en 2011 op onrechtmatige wijze privé-informatie over hem heeft verkregen. De zaak van Harry was een van ongeveer veertig rechtszaken tegen NGN. De andere eisers, op een na, hebben inmiddels een schikking getroffen.