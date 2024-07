Britse premier dient ontslag in bij koning Charles op paleis

De Britse premier Rishi Sunak geeft om 11.30 uur Nederlandse tijd een verklaring bij de ambtswoning op Downing Street 10, en zal daarna zijn ontslag indienen bij de koning op Buckingham Palace. Dat heeft het kantoor van de premier bekendgemaakt. Vlak daarna benoemt koning Charles Labourleider Keir Starmer tot minister-president en zal ook hij spreken op Downing Street.

Het VK krijgt een nieuwe minister-president na de parlementsverkiezingen van donderdag. Die werden in overgrote meerderheid gewonnen door Labour. Nagenoeg alle stemmen zijn geteld, en Labour heeft ten minste 410 van de 650 zetels behaald.

Het is in het Verenigd Koninkrijk gebruikelijk dat bij een premierswissel het kantoor aan Downing Street razendsnel wordt leeggehaald door verhuizers. De BBC meldt dat er al een witte vrachtwagen en een busje gesignaleerd zijn die daarvoor ingezet lijken te worden. Starmers toespraak is volgens Downing Street rond 13.20 uur Nederlandse tijd.