Britse prins Louis leert drummen

De Britse prins Louis heeft een nieuwe hobby. Zijn vader, prins William, deelde tijdens de uitreiking van de Tusk Conservation Awards woensdagavond dat zijn 6-jarige zoon drumlessen heeft, schrijft The Telegraph.

“Mijn jongste leert drummen”, vertelde William in gesprek met The Rolling Stones-gitarist Ronnie Wood en voormalig Dire Straits-gitarist Mark Knopfler, die ook aanwezig waren bij de uitreiking. “Daarom loop ik de hele dag met mijn vingers in mijn oren”, grapte de prins van Wales.

Louis is het jongste kind van William en zijn vrouw prinses Catherine. Hij heeft een oudere broer George (11) en oudere zus Charlotte (9).