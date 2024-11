Britse royals herdenken oorlogsslachtoffers op Wapenstilstandsdag

Het Britse koninklijk huis heeft maandag ter ere van Wapenstilstandsdag een eerbetoon gedeeld aan alle gevallenen van de Eerste Wereldoorlog. Op deze dag wordt stilgestaan bij de wapenstilstand van 11 november 1918.

“Op Wapenstilstandsdag herdenken we het werk en de opoffering van allen die zijn omgekomen tijdens de oorlog”, schrijven de royals bij een foto van militairen in loopgraven.

Het Britse hof deelt ook een fragment uit het gedicht For the Fallen van Laurence Binyon. “Zij zullen niet oud worden, zoals wij die overblijven. De ouderdom zal hen niet vermoeien, noch de jaren veroordelen. Bij het ondergaan van de zon en in de morgen zullen we hen gedenken.”