Britse royals herdenken oorlogsslachtoffers

De Britse koning Charles heeft zondag een krans gelegd tijdens de jaarlijkse herdenking Remembrance Sunday. Dat gebeurde traditiegetrouw bij de Cenotaaf in het centrum van Londen. Charles bracht zijn eerbetoon zonder koningin Camilla. Zij is herstellende van een luchtweginfectie.

Tijdens twee minuten stilte werden in het bijzijn van duizenden toeschouwers en veteranen de slachtoffers van de twee wereldoorlogen en latere gewapende conflicten herdacht. De koning verscheen samen met zijn oudste zoon prins William, broer prins Edward en zus prinses Anne. Prinses Catherine en Sophie, hertogin van Edinburgh, keken vanaf een balkon toe.

Voor Catherine, die recent werd behandeld aan kanker, was het de eerste keer dit jaar dat ze op twee achtereenvolgende dagen een publiek optreden had. Zaterdagavond was de vrouw van prins William ook bij de jaarlijkse herdenking in de Royal Albert Hall.

Bij de herdenking waren ook veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Zo waren de Britse premier Keir Starmer en acht van zijn voorgangers (Rishi Sunak, Liz Truss, Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair en John Major) van de partij.