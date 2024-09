Broer prinses Catherine had suïcidale gedachten

James Middleton onthult in zijn aanstaande memoires dat hij suïcidale gedachten had. De broer van de Britse prinses Catherine overwoog zichzelf van het leven te beroven maar werd tegengehouden door de gedachten wat zijn hond Ella zonder hem moest.

De 37-jarige Middleton schrijft in het boek, waaruit de Daily Mail al stukken citeert, dat hij in een novembernacht in 2017 zo depressief was dat hij het gevoel had dat het leven “het niet meer waard was”. Hij klom het dak op maar sprong niet nadat hij herhaaldelijk zijn hond door het dakraam zag kijken.

“Haar bruine ogen staren me aandachtig aan, zielvol en smekend, en als mijn blik weer op de hare valt, worden mijn hersenen rustig”, schrijft hij. “Op dat moment weet ik dat ik niet zal springen. Wat zou er met Ella gebeuren als ik sterf? Hoe lang zou ze alleen in de flat moeten wachten?”

Middleton vertelde eerder al over zijn worstelingen met angsten en depressie. Eerder dit jaar kondigde hij het boek Meet Ella: The Dog Who Saved My Life aan.