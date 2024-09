Broer prinses Catherine: het gaat oké met haar

James Middleton, de jongere broer van prinses Catherine, heeft een korte update over de gezondheid van zijn zus gegeven. “Het gaat oké met haar”, zei Middleton in een interview met TODAY.

“Het is niet aan mij om voor haar te zeggen hoe alles gaat”, vervolgde Middleton. “Maar ze krijgt alle steun en aandacht die ze nodig heeft. En zoals alles kost het tijd om alles te verwerken.”

Prinses Catherine maakte in maart bekend dat er kanker bij haar was vastgesteld. Daarna verscheen ze lange tijd maar weinig in het openbaar. Eerder deze maand maakte de vrouw van prins William bekend dat haar chemotherapie is afgerond en ze haar werk de komende tijd weer voorzichtig oppakt.