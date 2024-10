Burgemeester Schouten verwelkomt koning in Rotterdam

Koning Willem-Alexander heeft Carola Schouten vrijdag voor het eerst in haar nieuwe functie als burgemeester van Rotterdam gezien. Ze heette hem welkom bij de viering van het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in het Nieuwe Luxor Theater.

Willem-Alexander kwam even daarvoor aan met een van de schepen van de KNRM. In het theater woont hij de voorstelling Symfonie van het Water bij. Voor deze voorstelling, speciaal voor de vrijwilligers van de KNRM, lieten verschillende bekende artiesten zich inspireren door het werk van de organisatie.

Samen met Schouten spreekt de koning met enkele vrijwilligers van de KNRM. De nieuwe burgemeester, die donderdag werd geïnstalleerd, is geen onbekende voor Willem-Alexander. Als minister van Landbouw en later van Armoedebeleid kwam ze de afgelopen jaren verschillende keren in contact met de koning.

De reddingsmaatschappij telt ruim 1500 vrijwilligers en 75 reddingboten. Jaarlijks worden gemiddeld 3000 mensen geholpen of gered door de KNRM.