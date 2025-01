Camilla benadrukt ‘vergeet nooit’ bij Holocaustherdenking Londen

De Britse koningin Camilla heeft donderdag een toespraak gegeven bij Holocaust Memorial Day in Londen. In haar speech benadrukte zij het belang van de woorden “vergeet nooit”, schrijft persbureau Reuters.

“Laten we ons verenigen in onze toewijding om actie te ondernemen, onze stem te laten horen en ervoor te zorgen dat de woorden ‘Vergeet nooit’ een leidraad zijn naar een betere, stralendere en verdraagzamere toekomst voor ons allemaal,” zei de vorstin.

In haar toespraak sprak Camilla ook over Anne Frank en hoe haar leven en dood nog altijd de inspiratie zijn voor anti-discriminatiebewegingen wereldwijd. De Britse koningin is beschermvrouwe van de Anne Frank Trust UK, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor het onderwijzen van jongeren over discriminatie. De organisatie was gastheer van de herdenkingsbijeenkomst.

De Britse koning Charles is over enkele dagen in Polen aanwezig bij de herdenking van de tachtigjarige bevrijding van het voormalige concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. In dit door nazi-Duitsland opgezette vernietigingskamp kwamen meer dan 1, 1 miljoen mensen om in de gaskamers of door ziekte, honger en kou.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia, premier Schoof en staatssecretaris Karremans van Jeugd, Preventie en Sport zijn maandag ook in Polen voor de herdenking.