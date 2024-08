Camilla trots op Britse ruiters met olympische medaille

De Britse koningin Camilla is trots op alle Britse ruiters die een medaille hebben gehaald op de Olympische Spelen in Parijs. Dat schrijft Camilla, die beschermvrouwe is van de paardensport in Groot-Brittannië, in een bericht op X.

“Ik heb veel bewondering voor jullie vaardigheid, passie en vastberadenheid. Ik kan niet trotser zijn”, staat in een bijschrift van een foto van de medaillewinnaars. “Ik stuur jullie allemaal mijn hartelijke felicitaties.”

De Britse ruiters haalden twee keer goud (eventingteam en springconcoursteam) en drie keer brons (dressuur, dressuurteam en eventing) op de Spelen in Parijs.